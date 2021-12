Selon la préfecture 14 personnes sont mortes du Covid ces 7 derniers jours en Haute-Savoie et les hospitalisations sont en forte augmentation. Le préfet annonce de nouvelles mesures pour tenter de limiter l’épidémie et appelle une fois de plus à la vaccination.

Covid : feux d’artifice et festivités en plein air interdits en Haute-Savoie à Noël et au jour de l’an

Il n’y aura pas de feux d’artifice en cette fin d’année en Haute-Savoie. Afin de freiner la propagation du Covid-19 le préfet de la Haute-Savoie annonce dans un communiqué de nouvelles mesures ce mercredi. Il s’agit de « limiter les rassemblements propices au relâchement des gestes barrières et de la distanciation physique ». La préfecture interdit donc :

• la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, dans les espaces publics de plein air, et dans les marchés, y compris les marchés de Noël (hors établissements recevant du public) est interdite de 18h à 6h sur l’ensemble du département de la Haute-Savoie.

• les evènements festifs en plein air, les feux d’artifice et spectacles de pyrotechnie sont interdits les 24 et 25, et 31 décembre 2021 et le 1er janvier 2022 .

14 morts du Covid ces 7 derniers jours et des hospitalisations en forte hausse

Selon la préfecture de Haute-Savoie au 22 décembre 2021, le département enregistre un taux d’incidence sur 7 jours glissants de plus de 863,5 pour 100 000 habitants contre 648 le 7 décembre dernier, soit encore une augmentation de 33% en 15 jours. La Haute-Savoie est aujourd’hui le 9ème département avec le taux d’incidence le plus élevé en France métropolitaine.

La préfecture de la Haute-Savoie révèle aussi que « 14 personnes sont décédées du Covid-19 dans le département durant les 7 derniers jours ». Et que « _le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 en Haute-Savoie a explosé_. Il s’établit à 175 au 22 décembre 2021 (contre 111 au 7 décembre 2021) dont 34 hospitalisées en réanimation. La très grande majorité ne sont pas vaccinées ».