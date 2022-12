Covid, grippe et bronchiolite : les Hôpitaux de Strasbourg saturent

Les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), ce sont 2.200 lits d'hospitalisation. Pour avoir une image de la situation, lundi 19 décembre au matin par exemple, il n'en restait que deux de disponibles. Le fort épisode de neige et de verglas a multiplié les passagers en traumatologie pendant quelques jours, mais c'est la triple épidémie de Covid, grippe et bronchiolite, qui submerge les services. Le plan blanc a été déclenché fin novembre aux HUS, et l'engorgement des services d'urgences s'aggrave.

ⓘ Publicité

"Sur le site de Hautepierre et sur le site du Nouvel hôpital civil (NHC), nous sommes obligés de ralentir les accès aux urgences via le Samu, en fonction du nombre de patients présents au sein des services", explique Céline Dugast, la directrice générale adjointe des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS).

Une situation tendue jusqu'en février-mars ?

Mardi, la Première ministre Élisabeth Borne se disait inquiète "face à une situation difficile" dans les établissements français. Au niveau national, les appels aux services d'urgence ont augmenté de 20 à 30%.

Pour tenter de soulager les urgences, les Hôpitaux de Strasbourg ont reçu les renforts d'étudiants infirmiers, d'étudiants des instituts de formation en puériculture et des instituts d'infirmiers anesthésistes. SOS médecins assure une permanence tous les soirs de 20h à minuit, sauf le vendredi, à la maison médicale de garde, sur le site du NHC. Il est en outre conseillé aux patients d'appeler au préalable le 116 117, une plateforme téléphonique avec avis médical, qui saura vous orienter au mieux.

Autre souci, de nombreux patients sortants doivent prolonger leur séjour à l'hôpital en raison d'un manque de places en hébergement, d'adaptation du domicile ou de disponibilité de l'hospitalisation à domicile. Combien de temps va durer cette situation critique ? "Sur ces épisodes épidémiques et ce flux de patients à hospitaliser, nous sommes mobilisés probablement jusqu'en février-mars", répond Céline Dugast.