Covid, grippe : face aux épidémies, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine appelle les plus fragiles à se faire vacciner

Les personnes âgées de plus de 80 ans sont incitées à se faire vacciner tous les trois mois.

Face aux épidémies frappent la Nouvelle-Aquitaine, ce mardi, l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine rappelle par communiqué que "les vaccinations contre la grippe et le Covid-19 sont désormais ouvertes à tous, les personnes fragiles sont invitées en priorité se faire vacciner". Chez les publics prioritaires, et notamment les plus âgés, le taux de vaccination est "trop faible", souligne l'ARS.

Selon la Haute Autorité de Santé, il est possible de recevoir les deux injections au même moment, dans deux zones du corps différentes. Le vaccin de la grippe, s'il est accessible à tous en pharmacie, n'est pris en charge par l'Assurance maladie que pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles. Tous les assurés âgés de plus de 5 ans peuvent se faire rembourser un vaccin contre le Covid. Vous pouvez trouver un lieu pour vous faire vacciner sur le site sante.fr.

La grippe arrivée dans la région début décembre

Côté grippe, "la Nouvelle-Aquitaine est entrée en phase épidémique depuis la semaine 49", soit depuis la semaine du 5 au 11 décembre 2022, rappelle l'ARS. Et l'épidémie est en train de monter : "Les indicateurs de la grippe sont en forte augmentation dans toutes les classes d’âge. Les hospitalisations pour grippe sont en hausse, particulièrement chez les moins de 15 ans."

Covid : les hospitalisations augmentent

Les taux d'incidences (nombre de personnes positives au coronavirus pour 100.000 habitants) sont relativement stables dans la région - sauf en Charente-Maritime et dans le Lot-et-Garonne, où une légère hausse est enregistrée - mais plutôt élevés. Sur la région, il s'établit à 695 pour 100.000 habitants. Il est couplé à un taux de positivité de 35%, c'est-à-dire qu'une personne sur trois qui se teste est positive.

L'ARS note une "augmentation consécutive des hospitalisations depuis deux semaines" pour cause de Covid-19. Au 19 décembre, plus de 2.000 personnes étaient accueillis à l'hôpital dans la région, contre plus de 24.000 sur toute la France.

Une vaccination "trop faible" chez les plus âgés

L'ARS rappelle que les vaccins privilégiés depuis octobre et la nouvelle campagne de vaccination, sont des vaccins ambivalents, qui ciblent également le variant Omicron. Mais seuls 17% des plus de 80 ans résidents en Nouvelle-Aquitaine ont été vaccinés ces trois derniers mois. Seuls 36,9% des 60-79 ans ont reçu un rappel ces six derniers mois. Un taux "trop faible" selon l'Agence régionale de santé.