Covid, grippe, gastro : le centre hospitalier de Laval restreint les visites aux patients

Le centre hospitalier de Laval restreint les visites face à une recrudescence épidémique, Covid, grippe et gastro en même temps. La direction indique, dans un communiqué, avoir identifié "des cas groupés de patients Covid dans cinq services de soins, ainsi qu’une accélération des contaminations de professionnels". Une cellule de crise a été mise en place pour faire face à cette situation.

Un seul visiteur par jour et par patient

Pour éviter d'autres cas, des mesures restrictives ont été décidées et en particulier des visites réduites aux patients, "les visites sont autorisées de façon limitée à un seul visiteur par jour et par patient, sauf cas particulier autorisé par l’équipe médicale". En maternité, les frères et soeurs peuvent rendre visite une fois pendant le séjour et en néonatalogie, les deux parents peuvent venir ensemble et la fratrie une fois par semaine. En revanche, "dans les services enregistrant des cas groupés de Covid, les visites sont suspendues jusqu’à rétablissement de la situation".

Les visiteurs sont invités à respecter scrupuleusement les gestes barrières, "port du masque chirurgical en continu, y compris dans la chambre, hygiène des mains, accès interdit à tout visiteur présentant des symptômes". Le pass sanitaire est obligatoire dans les établissements de santé.