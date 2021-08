Covid : hausse en Normandie mais fin de la flambée dans le secteur de Deauville

La situation s'améliore dans la principale zone frappée courant juillet par une forte circulation de la Covid en Normandie. Le taux d’incidence a nettement chuté dans les très touristiques Deauville et Trouville. Mais la tendance est globalement à la hausse dans la région.

Dans la seconde quinzaine de juillet, la Côte Fleurie a connu un taux d'incidence qui a culminé jusqu'à 920 cas positifs pour 100 000 habitants. Les voisines Deauville et Trouville formaient alors l'un des périmètres les plus impactés par la Covid en France métropolitaine. En ce début du mois d'août, cet indicateur est redescendu à 360. “Nous sommes à rebours de tout ce que l'on constate dans les départements touristiques et notamment dans le sud de la France” observe, satisfait, Philippe Court, le Préfet du Calvados.

Plusieurs pistes d’explications

Le représentant de l’État y voit le résultat d'une forme de prise de conscience générale face à la menace du virus. “Cette évolution, elle s'explique par de nombreux facteurs. Une plus grande sensibilisation qui est liée à la prise de conscience qu'il y avait une forte épidémie dans cette partie du territoire du Calvados. Il y a aussi le fait que nous avons mis en place le passe-sanitaire de manière expérimentale, c'est-à-dire que nous avons limité le nombre de lieux où il était possible d'accroître la transmission. Enfin c'est peut être également lié à l'augmentation de l'offre de dépistage, en augmentant les points de dépistage et en élargissant les horaires jusqu'à 23 heures” déroule Philippe Court.

Augmentation mais pas explosion en Normandie

Au niveau régional l’incidence grimpe à 117,72 en Normandie, soit une augmentation de +15.8% en une semaine. Le département du Calvados reste le plus touché.

Calvados : + 9,1 % (taux d’incidence SPF du 25/07 au 31/07 : 214,62)

Eure : + 46,2 % (taux d’incidence SPF du 25/07 au 31/07 : 99,55)

Manche : + 12 % (taux d’incidence SPF du 25/07 au 31/07 : 84)

Orne : + 19,9 % (taux d’incidence SPF du 25/07 au 31/07 : 65,4)

Seine-Maritime : + 13,6 % (taux d’incidence SPF du 25/07 au 31/07 : 97,6)

En termes d'hospitalisations : la situation est stable pour les admissions (415 contre 418 lors du dernier point de situation) mais un rebond est constaté pour les entrées directes en réanimation et soins critiques (47 contre 39 la semaine précédente).