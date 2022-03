Covid-19 : il faut encore s'efforcer de respecter les gestes barrières dans l'Yonne

La santé est la deuxième priorité des Français pour l'élection présidentielle derrière le pouvoir d'achat selon la consultation "Ma France" lancée par France Bleu. Le baromètre de « Santé Sociale », positionne l’Yonne parmi les plus mauvais élèves en matière d’accès aux soins dans l’Hexagone. Yann de Kerguenec, délégué départemental de l'Agence régionale de santé est interrogé sur les déserts médicaux, le covid et les Ehpad dans l'Yonne

France Bleu Auxerre : Où en est-on avec le covid dans l'Yonne ?

Yann de Kerguenec : Nous connaissons un certain rebond mais qui n'a rien à voir avec ce que l'on a connu en décembre et janvier. Il y a quatre fois moins de cas par jour. Face au rebond n'oublions pas que le responsables c'est nous mêmes. Il faut s'efforcer de respecter les gestes barrières, le port du masque, si l'on est fébrile, les distanciations sociales et essayons d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Ensuite, il y a ce sous-variant d'Omicron qui circule beaucoup et qui concerne les pays du monde entier, mais notre système hospitalier tient bien le choc.

Combien d'écoles sont fermées dans l'Yonne à cause du covid ?

Il y a deux classes concernées pour l'ensemble du département à ce jour, deux classes à l'école maternelle de Chevannes. Le protocole a été assoupli, il n' y a plus de fermeture automatique des classes. Les enfants lorsqu'ils sont cas contact peuvent venir à l'école mais faire des autotests régulièrement.

Pourquoi est-il si difficile de trouver des médecins dans l'Yonne ?

L'Yonne n'est pas le seul département touché. C'est un département très rural, ce qui a des conséquences en terme d'attractivité pour les professionnels de santé. Il n' y a pas de centre hospitalier universitaire. Tout cela joue. Mais on se bat. La tendance est plutôt favorable.

La télémédecine est une des réponses ...

Ce n'est pas la solution miracle. On ne va pas remplacer nos médecins, chirurgiens dentistes par de machines où des personnes derrière les écrans. Avec la pandémie on a appris à utiliser le système. Cela se développe mais cela reste une expérimentation. Des infirmières accompagnent des téléconsultations à domicile en Pays d'Othe. On implante des bornes dans les maisons France services qui ne remplacent pas le médecin mais qui peuvent rendre service pour renouveler des prescriptions, par exemple.

Concernant les Ehpad, quels sont les contrôles dans l'Yonne ?

Les contrôles sont en cours. On va sur place, on regarde tout un ensemble d'indicateurs, de situations. On rencontre les personnels, les résidents. On aura les résultats précis à la fin du mois d'avril.

La situation du Covid-19 dans l'Yonne

140 personnes sont encore hospitalisées pour covid dans l'Yonne, dont 5 en réanimation (on a connu jusqu'à 30 personnes en réanimation, ndlr). Le taux de vaccination de plus de 78% est supérieur à la moyenne régionale. Le taux d'incidence est de 631 cas pour 100 00 habitants. L'incidence moyenne en France est de 937, et le seuil d'alerte 50.