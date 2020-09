Covid-19 : "Il ne faut pas reconfiner les Ehpad" clame Mickaël Wambergue, directeur d'Ehpad

France Bleu Mayenne : est-ce qu'il faut reconfiner les Ehpad ?

Mickaël Wambergue : Non, évidemment, il ne faut pas reconfiner les Ehpad, on nous demande plutôt de réfléchir localement, contrairement à ce qui a été fait aux mois de mars et avril quand le virus circulait activement sur tout le pays. On peut graduer en fonction de l'évolution épidémique, limiter par exemple les visites.

FBM : Il y a eu 12 morts dans un établissement de l'Aveyron en une semaine, certains Ehpad sont-ils devenus des mouroirs ?

MW : Je crois qu'il faut distinguer deux choses. On a beaucoup parlé de l'Ehpad de l'Aveyron, mais on a 7.000 établissements en France. La réalité des Ehpad, ce n'est pas ça. Les Ehpad ne sont pas des mouroirs. Il y a à peu près 600 Ehpad en Pays-de-la-Loire. Aujourd'hui, on connait mieux le virus, on est mieux préparé. On sait qu'on va ouvrir un deuxième chapitre, mais à l'inverse, nous avons un contexte anxiogène, il y a plusieurs départements en rouge. Les équipes sont épuisées, nous avons lutté contre le coronavirus au mois de mars et avril, nous avons enchaîné en juillet et août avec en plus du coronavirus, des épisodes caniculaires, et là nous allons avoir les maladies saisonnières, type grippe, infection respiratoire, gastro..., les équipes sont fatiguées.

FBM : Est-ce qu'il y a des foyers de contagion en Pays-de-la-Loire ?

MW : Très peu, très très très peu, nous avons une situation sous contrôle.

FBM : Il y a eu les assises nationales des Ehpad à Paris, il a été question principalement de la crise sanitaire et de la fatigue du personnel ?

MW : Oui, clairement, le diagnostic est posé, il y a eu nombreux rapports de députés pour dire que nous avons un ratio personnel/résident insuffisant, avec 0,5 salarié pour 1 résident. Les pays scandinaves sont à 1 pour 1. On en appelle à la responsabilité du gouvernement de passer à l'action. Les rapports, c'est bien, mais il faut augmenter les effectifs si on veut accompagner dans les meilleures conditions nos résidents.