Covid-19 : incidence multipliée par deux en Normandie, plan blanc à l’hôpital d’Alençon

L'agence régionale de santé a communiqué son dernier relevé ce mardi soir. Le taux d'incidence régional grimpe à 119 cas pour 100.000 habitants. Il a été multiplié par deux en une semaine. C'est le département de l'Orne qui est le plus touché avec 188 cas pour 100.000 (détails par départements plus bas). L’activité hospitalière liée au Covid-19 continue d’augmenter avec 389 personnes hospitalisées contre 369 la semaine dernière. La situation est particulièrement tendue à l'hôpital d’Alençon, confronté à une hausse des admissions et une pénurie de personnels, ce qui a nécessité le déclenchement du plan blanc (congés suspendus pour les personnels). Interview de Ninon Gautier, secrétaire générale du Centre hospitalier d'Alençon

France Bleu : Vous unité permanente Covid comprend six lits. Quel est le nombre de personnes dont la contamination nécessite une hospitalisation ?

Ninon Gautier : Actuellement quarante personnes sont hospitalisées sur le site d'Alençon. Donc, dès demain mercredi, on ouvrira un service bien plus dimensionné avec la possibilité d'accueillir 24 patients. On ajuste en permanence nos capacités. Ça a été le cas les vagues précédentes quand on a vu l'afflux de patients arriver au fur et à mesure. Donc là, on est à un cap où il est nécessaire d'ouvrir une unité supplémentaire

France Bleu : Est ce que le plan blanc qui a été déclenché signifie également que vous réduisez des opérations dites non essentielles?

Ninon Gautier : On n'en est pas encore là, mais forcément pour ouvrir des lits Covid ça veut dire qu'on est obligé de réduire nos capacités ou nos accueils sur les autres spécialités. Donc, indirectement, effectivement, on module nos prises en charge. Si on peut faire passer un message, c'est avant de vous rendre aux urgences. Appelez le 15. Appelez le SAMU pour faire une évaluation et ensuite décider de la pertinence de se déplacer ou non sur les services d'urgences.

France Bleu : Il vous manque toujours du personnel. Vous peinez à recruter ?

Ninon Gautier : Oui il y a 22 postes d’infirmiers qui sont vacants. Mais un peu plus si on voulait être à notre capacité normale du début d'année 2020. On a eu des lits progressivement fermés, faute d'effectifs. Donc oui, on cherche à recruter. Toutes les personnes qui candidatent sont reçues. Et on peut embaucher sans délai en fonction des compétences. On peut affecter selon le souhait des personnels, là où ils veulent parce qu’on a de la place : au bloc opératoire, en infirmiers anesthésistes, en infirmiers diplômés d'État, aux urgences, en gériatrie, un peu partout, vraiment tout le monde peut y trouver son compte.

Confronté à une sérieuse pénurie de personnel, l'hôpital avait demandé la semaine dernière l’aide de la réserve sanitaire nationale. Il a obtenu le renfort ponctuel d'une dizaine d'infirmiers, pour quelques jours ou semaines selon les cas. Ce qui devrait permettre de “tenir” en décembre alors que la fermeture des Urgences de Mamers a été un temps envisagée. Mais l’hiver s’annonce difficile si l’augmentation épidémique s’installe dans la durée.

Le dernier bilan de l’Agence régionale de santé en Normandie

Tous les départements connaissent une importante augmentation de leur incidence. L’Orne est à ce jour le département qui enregistre à la fois la croissance la plus rapide (+111,8 %) et le taux d’incidence le plus élevé (188,2). La Seine-Maritime (+102 %) et l’Eure (+87,2 %) connaissent également une hausse conséquente de leur incidence, tout comme le Calvados (+73,2 %) et la Manche (+52,4 %) dans une moindre mesure.