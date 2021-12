Un médecin azuréen retire ses enfants de l'école : "Je ne veux pas les mettre en danger"

Le docteur Jérôme Barrière est oncologue à Cagnes-sur-Mer. Il est connu notamment pour ses appels répétés à vacciner au plus vite les enfants de 5 à 11 ans. Lui même a deux enfants dans cette classe d'âge et compte les faire vacciner dès que possible. Le gouvernement l'a entendu sur ce point. Il ouvrira la vaccination courant décembre. Mais c'est insuffisant à présent.

"Les enfants ne seront protégés par le vaccin que dans quelques semaines au printemps, les contaminations flambent en ce moment."

L'oncologue azuréen est donc sévère avec les mesures du gouvernement. Il juge quelles seront trop tardives. Et il regrette qu'on n'ait pas mis les enfants en vacances avancées.

"Je vais retirer mes enfants de l'école car je ne veux pas mettre cette classe d'âge en danger."

Le taux d'incidence explose littéralement dans cette classe d'âge et selon lui, le retour du masque partout ne suffira pas à endiguer la crise.