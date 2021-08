Covid : l'Allemagne impose des restrictions pour les voyageurs non immunisés en provenance du sud de la France

L'Allemagne impose une quarantaine pour les voyageurs non immunisés en provenance de certaines régions du sud de la France à compter du 8 août

Les voyageurs de plusieurs régions du sud de la France qui ne sont pas immunisés contre le Covid seront soumis à une quarantaine à compter de dimanche 8 août. L'institut de veille sanitaire allemand Robert Koch (RKI) explique que cela concerne les personnes qui n'ont pas de schéma vaccinal complet ou qui n'ont pas guéri de la maladie récemment. Plusieurs régions de France sont concernées : l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. C'est aussi le cas pour les territoires français d'outre-mer de Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Marin et Saint-Barthélémy.

Dix jours d'isolement

S'ils n'ont pas de pass sanitaire, les voyageurs en provenance de l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse seront soumis à une quarantaine de 10 jours. Tout comme les Français en provenance des DOM TOM. La période d'isolement sera réduite à cinq jours sur présentation d'un test négatif.

L'institut Robert Koch explique que la classification en tant que zone à risque est basée sur une analyse et une décision conjointes du ministère fédéral de la Santé, du ministère des Affaires étrangères et du ministère fédéral de l'Intérieur, de la Construction et de l'Intérieur.

Les régions du sud de la France et d'Outre-Mer connaissent ces derniers jours, une progression du variant Delta plus importante que dans le reste de la France.

Pas de changement pour les régions frontalières

Pour les autres régions de France, et notamment les régions frontalières, comme l'Alsace ou la Moselle, les conditions ne changent pas. Il faut présenter un justificatif sanitaire ( Test PCR de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h négatif, preuve d'un parcours vaccinal complet ou attestation de guérison).

Les travailleurs frontaliers ou personnes traversant la frontière pour moins de 24h ou effectuant des séjours familiaux de moins de 3 jours sont exemptés de cette obligation.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix