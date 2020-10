Covid : l'Ardèche reste en dehors des zones d'alerte

L'Ardèche reste en dehors des zones d'alerte. La Drôme est au premier stade d'alerte ; les métropoles de Lyon, Saint-Etienne et Grenoble vont passer samedi matin en alerte maximale.

Les critères de classement

Pour qu'un département soit classé en zone d'alerte, il faut que pendant sept jours, son taux d'incidence soit supérieur à 50. Le taux d'incidence, c'est le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants. Ce sera le cas dimanche en Ardèche puisque ce taux a dépassé les 50 dimanche dernier. Actuellement le taux d'incidence en Ardèche est de 59. Pourtant, il faudra attendre le prochain point presse du ministre jeudi prochain que que le département soit officiellement classé en zone d'alerte.

Depuis lundi la préfète a renforcé les mesures avec un port du masque obligatoire pour tout rassemblement de plus de dix personnes à l'extérieur et à l'intérieur. Depuis le mois de juin, tout rassemblement de plus de cent personnes doit être déclaré. On fait du cas par cas explique la préfecture qui confie qu'un seul dossier a été refusé sur 800 déposés. La plupart du temps, ce sont les organisateurs qui préfèrent annuler leur événement.

L'Ardèche reste donc pour l'instant officiellement en dehors des zones d'alerte mais le taux d'incidence continue à progresser et donc le virus y circule de plus en plus rapidement.