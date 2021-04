Covid : l'ARS de Bourgogne Franche-Comté déclenche un nouveau palier de crise dans les hôpitaux

Face à la hausse des contaminations et des hospitalisations pour Covid ces derniers jours, l'Agence Régionale de Santé a décidé ce mercredi 7 avril de déclencher un nouveau palier de crise dans les hôpitaux. Encore plus d'opérations vont être déprogrammées.

Plus de 1 350 personnes hospitalisées pour Covid dans la région, dont plus de 180 en soins critiques... Les chiffres ne cessent de grimper et la charge devient très importante. L'Agence Régionale de Santé a donc décidé ce mercredi 7 avril de déclencher un nouveau palier de crise dans les hôpitaux.

Objectif : monter à 1 700 lits d'hospitalisation et 300 lits de réanimation. Mais comme ces lits sont pris sur d'autres services, cela va se traduire forcément par de nouvelles déprogrammations. "L’ouverture de ces nouvelles capacités nécessite de réaffecter d’importantes ressources humaines médicales et soignantes à la prise en charge de patients souffrant de formes sévères de COVID-19, et donc d’augmenter le niveau de déprogrammation des activités chirurgicales et/ou médicales non urgentes", confirme l'ARS dans un communiqué.

Un appel à tous les renforts possibles

Mais ce palier est le dernier possible, prévient l'ARS, qui appelle également en renfort tous les soignants, libéraux, étudiants ou retraités. Tous les professionnels de santé disponibles sont invités à s’inscrire sur la plateforme nationale de renfort et de solidarité développée par le ministère des Solidarités et de la Santé.

La tension hospitalière est très importante dans la région : 91% des lits de réanimations d'avant-crise sont occupés par des patients Covid. Le taux d'incidence atteint 339 cas pour 100 000 habitants. Le département du Doubs est celui qui suscite le plus d'inquiétude, avec un taux d'incidence qui frôle les 500 cas (494 ce mardi) pour 100 000 habitants".

Parallèlement, la vaccination monte en charge un peu partout. D'ailleurs, à Belfort, une deuxième ligne de vaccination sera ouverte à partir de ce lundi 12 avril au gymnase Le Phare. La capacité de vaccination passera ainsi de 120 injections par jour, à 240 injections par jour, indique la ville de Belfort.