Covid : l'ARS demande aux hôpitaux des Hauts-de-France d'ouvrir 50 lits de réanimation supplémentaires

L'épidémie de Covid augmente depuis plusieurs semaines dans les Hauts-de-France au point que l'Agence Régionale de Santé demande aux hôpitaux de la région d'ouvrir 50 lits de réanimation supplémentaires. A l'issue du pic de la seconde vague à l'automne 2020, le nombre de lits de réanimation avait été porté à 600 et ce niveau avait été maintenu depuis. Avec ces 50 lits supplémentaires, le niveau sera donc porté à 650 lits de réanimation dans la région.

2.591 personnes atteintes du Covid sont aujourd'hui hospitalisées dans les Hauts-de-France contre 2.286 mi-janvier. Côté réanimation, 306 patients Covid sont hospitalisés en réanimation et en soins intensifs, contre 250 le 2 janvier. Plusieurs hôpitaux sont actuellement sous tension, notamment à Dunkerque et dans les environs où le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients Covid avoisine les 50%. Pour autant, au niveau régional, l'activité Covid dans les réanimations reste inférieure à ce qu'elle était mi-novembre avec jusqu'à 517 patients Covid en réanimation et en soins intensifs.

Le nombre de cas continue d'augmenter dans notre région: le taux d'incidence est aujourd'hui de 222 cas pour 100.000 habitants, alors qu'il était de 119 au décembre. Les taux d'incidence des cinq départements des Hauts-de-France sont désormais supérieurs à 200 cas pour 100.000 habitants. C'est notamment dans le Dunkerquois que la situation est la plus critique : on y approche les 500 cas pour 100.000 habitants.