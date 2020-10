Covid : l'ARS demande aux hôpitaux des Hauts-de-France d'ouvrir 100 lits de réanimation supplémentaires

L'Agence Régionale de Santé demande aux hôpitaux de faire le nécessaire pour ouvrir 100 nouveaux lits de réanimation en début de semaine prochaine. Pour armer en matériel et en personnel ces lits, des déprogrammations et des reprogrammations sont obligatoires. Après avoir déjà mobilisé 96 lits de réanimations supplémentaires la semaine dernière dans les mêmes conditions, la capacité globale des Hauts-de-France sera de 700 lits de réanimation. Selon l'ARS, cela permettra "d'assurer la bonne prise en charge des patients Covid et non Covid, dans un contexte d'augmentation continue du nombre de patients réanimatoires."

L'Agence Régionale de Santé demande également à tous les hôpitaux, publics et privés, de l'Artois, de l'Artois-Ternois, de l'Audomarois, du Douaisis et du Hainaut d'activer leur plan blanc. Cette demande a été faite pour les hôpitaux de la Métropole Européenne de Lille dès le 22 octobre. L'activation de ce Plan blanc permet notamment d'engager des déprogrammations, de réaffecter du personnel médical voire de rappeler du personnel si nécessaire.

L'épidémie continue de gagner du terrain dans la région

Le taux d'occupation des lits en réanimations par des patients Covid dans les Hauts-de-France était au 26 octobre de 45%. Le taux d'incidence dans le Nord était au 23 octobre de 685 pour 100.000 habitants contre 489 une semaine auparavant , et de 379 pour 100.000 habitants dans le Pas-de-Calais, contre 242 une semaine plus tôt.