Coronavirus: l'ARS PACA déclenche le plan blanc dans les hôpitaux des Alpes-Maritimes

L'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur déclenche le plan blanc au niveau régional. Une décision prise par l'ARS à cause d'une épidémie de Covid-19 en constante hausse et qui en ce début du mois de décembre atteint des niveaux très importants.

La décision a été prise en ce début de semaine. Au regard des indicateurs de pression épidémique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et donc dans les Alpes-Maritimes, l'Agence régionale de santé a déclenché le plan blanc pour tous les établissements de santé publics et privés. Ce plan, inscrit dans la loi depuis 2004, organise les services des hôpitaux et cliniques pour faire face à une augmentation de la fréquentation.

À mesure sanitaires exceptionnelles, les hôpitaux azuréens réorganisent donc leur accueil, les flux, la prise en charge des malades, etc. Dans un communiqué, l'ARS lance aussi un appel à la "solidarité" visant les professionnels de santé volontaires (étudiants, retraités, libéraux, salariés...) à se faire connaître afin de venir renforcer les équipes déjà en exercice. Pour ce faire, ils peuvent passer par ce site spécial.