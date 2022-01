Covid-19 : l'association des maires de la Sarthe dénonce "une stratégie à bout de souffle" dans les écoles

La lettre ouverte de l'Association des maires et adjoints de la Sarthe débute sur une note positive : "Nous ne pouvons qu’approuver la volonté gouvernementale de maintenir ouvertes, autant que faire se peut, nos écoles, l'éducation étant le socle du développement de nos enfants" avec la stratégie de dépistage massif qui a remplacé la fermeture des classes au premier cas de contamination au Covid-19 constaté. Mais le courrier dresse ensuite un constat désabusé : 10.000 classes fermées à ce jour et des parents contraints depuis début janvier d'abandonner régulièrement le travail pour aller faire tester leurs enfants, dans des files d'attente qui n'en finissent plus.

Les élus locaux sarthois regrettent les "annonces (tardives, une fois de plus)" du Premier ministre dans le journal de 20 heures de France 2 lundi 10 janvier. Jean Castex a allégé légèrement le protocole sanitaire dans les écoles : plus besoin de faire un test PCR ou antigénique le premier jour pour les élèves cas contact., un autotest suffit. Les parents ne sont plus obligés non plus de récupérer leur progéniture de suite à l'école et peuvent attendre la fin de journée. En revanche, les deux autres autotests à J+2 et J+4 restent d'actualité. Un changement qui n'est pas jugé suffisant pour la FCPE, première fédération des parents d'élèves qui appelle toujours les familles à ne pas mettre leurs enfants à l'école jeudi 13 janvier pour soutenir la grève des enseignants.

Ne privilégions pas l’ouverture quoi qu’il en coûte de nos écoles au détriment de ceux qui la font vivre.

Protocole modifié qui soulève aussi des questions pour les élus : "Les collectivités seront-elles dotées de suffisamment d’autotests ? Les résultats de ces derniers seront-ils suffisamment fiables ? Comment s’organisera la garde des élèves cas contacts à l’école ? Comment limiter leur brassage avec les autres enfants ?" L'AMF72 appelle le gouvernement à prendre plus en compte le quotidien des familles et du personnel de l'Education nationale : "Plutôt que de désorienter parents, enfants, directeurs d’établissement à coup d’allègements fictifs, nous appelons le gouvernement à dépasser la stratégie Tester/Alerter/Protéger, dont la pertinence en milieu scolaire ne convainc pas. [...] Ne privilégions pas l’ouverture quoi qu’il en coûte de nos écoles au détriment de ceux qui la font vivre."

La solution pour l'AMF72 passe notamment par les tests salivaires jugés moins invasifs et moins traumatisants pour les enfants.