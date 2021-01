COVID : l'avis préoccupé du conseil scientifique de Corse

« La situation est critique, avec les variants anglais, mais aussi sud-africain et brésilien, qui sont très inquiétants ; l’enjeu c’est de faire face à pandémie qui impliquerait quasiment un nouveau virus », explique Mylène Ogliastro, virologue à Montpellier, et membre du conseil scientifique de Corse.

« Le variant anglais ne remet pas en cause le protocole de vaccination actuelle, en revanche, il y a un risque d’échappement au vaccin pour les autres variants, type sud-africain », précise la chercheuse, « la technologie du vaccin Bio’n Tech est très adaptable, heureusement et la réactivité est très importante, mais la première des choses, c’est d’éviter la circulation du virus, car plus il circule, plus il mute... »

Confinement et passeport sanitaire ?

Sur l’opportunité d’un nouveau confinement, Mylène Oglistro est partagée : « Epidémiologiquement, je dirais oui, après un confinement a des impacts à plusieurs niveau sur toute la société, beaucoup de gens en souffrent, ce n’est pas une décision anodine », ajoute la scientifique.

« La Corse a eu de meilleurs résultats qu’ailleurs mais le corollaire c’est aussi que l’immunité est moins grande dans la population insulaire que continentale et de ce fait, il faut vacciner plus qu’ailleurs », explique encore Mylène Oglisatro qui se dit toujours aussi favorable à un passeport sanitaire : « ce serait le meilleur filtre, mais là encore il faut faire la balance entre le bénéfice et le coût, c’est au politique de décider » conclut la virologue, membre du conseil scientifique insulaire.