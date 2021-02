COVID : L'émotion des résidents de l'EHPAD de Saint-Clair-sur-l'Elle après leurs retrouvailles

Il y a 3 semaines, une quarantaine de personnes avait été touchée à la maison de retraite de la Demeure Saint-Clair à Saint Clair-sur-l'Elle au nord de Saint-Lô. Aujourd'hui "la situation est stabilisée et pleinement sous contrôle" selon la direction. Et c'est donc avec émotion que les résidents se retrouvent à nouveau ensemble : "« J'étais en salle à manger ce jeudi 4 février pour accueillir les résidents et partager avec eux leurs retrouvailles. Dans le respect du protocole établi, je peux vous assurer que l'émotion était forte, témoignant de l'empressement qu'ils avaient à se retrouver de nouveau dans les lieux de vie de notre maison... » (Maryse Araminthe, Directrice de l’EHPAD). Les activités ludiques, sportives et culturelles ont pu reprendre. Les premiers rendez-vous pour des visites sont également pris. Sophie DI ROSA, la directrice Générale du Groupe KERDONIS qui gère la maison de retraite de Saint Clair-sur-l'Elle : "Ils étaient très pressés de se retrouver mais aussi de retrouver leurs repères comme la salle à manger ou les salles d'activités collectives. On a mis en place un protocole très strict, on a dû revoir les plans de table et on a fait un lieu à part pour ceux qui ne sont pas encore immunisés mais la peur est en train de s'éloigner et on très contents de ces nouvelles perspectives".

Ce jeudi a coïncidé également avec la seconde journée de vaccination pour les résidents négatifs. La vigilance reste renforcée avec une organisation sécurisée. Le temps de présence du médecin coordonnateur est renforcé pour garantir la bonne coordination soignante, paramédicale et médicale.