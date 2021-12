Covid : l'épidémie baisse en Charente-Maritime... "Mais c'est temporaire" prévient l'ARS

L'épidémie baisse en ce moment en Charente-Maritime, mais ce sera pour une courte durée. "On attend l'arrivée du variant Omicron", prévient l'ARS. Conséquence, il y aura plus de rendez-vous pour se faire vacciner, et la vaccination pour les enfants va rapidement être mise en place.

A première vue, la situation sanitaire semble s'améliorer en Charente-Maritime : aucun cas du très contagieux variant Omicron détecté, et le taux d'incidence a baissé ! Il y a désormais 260 cas pour 100 000 habitants, contre 350 il y a deux semaines. Mais c'est en quelque sorte le calme avant la tempête, prévoit l'Agence régionale de santé. Elle va donc augmenter la capacité de vaccination dès janvier dans le département, pour tenter de contrer le variant Omicron.

Avec Omicron, "le nombre de cas double tous les deux ou trois jours"

"Cette bonne situation risque de ne pas durer", explique Catherine Vaure, la directrice-adjointe de l'ARS en Charente-Maritime. Le taux d'incidence baisse, mais "le variant Omicron devrait devenir majoritaire en France d'ici fin-décembre, début-janvier", note-t-elle. Et la hausse sera significative, même pour un département comme la Charente-Maritime où aucun cas n'a pour le moment été détecté. "Dans les pays où le variant est très présent, comme le Royaume-Uni, le nombre de cas double tous les deux ou trois jours."

L'ARS, le département et les communes prévoient donc d'augmenter la capacité de vaccination, "conformément aux directives nationales", note Catherine Vaure. En Charente-Maritime, il n'y a pas de nouveaux centre prévus pour le moment. "Nous en avons une quinzaine, ce qui constitue un maillage raisonnable", souligne Catherine Vaure. "Mais nous allons augmenter la capacité de vaccination au sein de ces centres."

Mise en place de la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans

Concernant la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, "nous sommes en train de la mettre en place", note la directrice-adjointe de l'ARS. Possible depuis le mercredi 22 décembre, après le feu vert de la Haute autorité de santé, la vaccination des plus jeunes devrait se dérouler "dans les plus gros centres du département", explique Catherine Vaure. "Pour le moment, la vaccination est possible chez le médecin traitant et le pédiatre dès la semaine prochaine."