Covid-19 : l'épidémie flambe à nouveau dans les Alpes-Maritimes sous la menace du variant Omicron

Romain Alexandre, représentant de l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour les Alpes-Maritimes n'est pas rassuré à la veille des fêtes de fin d'année. Le département connaît de nouveau une flambée de l'épidémie de Covid avec un taux d'incidence record qui atteint 920 nouveaux cas pour 100.000 habitants.

72 patients ont été placés en réanimation et 258 personnes en hospitalisation classique. "Une tension qui entraine malheureusement une déprogrammation des interventions médicales et chirurgicales non-urgentes" Seule consolation pour les autorités sanitaires :" le nombre de personnes vaccinées : 88.000 la semaine dernière dont 400 primo vaccinés pour le week-end dernier. La situation reste tendue surtout avec l'arrivée du nouveau variant Omicron qui est très contagieux... mais on ne peut pas encore évaluer encore son impact car on a pas de recul."