Covid : l'hôpital de Saint-Brieuc déprogramme toutes les activités non urgentes en médecine et chirurgie

Ce jeudi 7 avril 2022, le centre hospitalier de Saint-Brieuc annonce la déprogrammation de toutes les activités non urgente en médecine et en chirurgie en raison de l'épidémie de Covid.

Même si "le pic du rebond" épidémique est derrière nous comme l'a annoncé ce jeudi 7 avril le ministre de la Santé Olivier Véran, des hôpitaux restent sous tension. C'est le cas à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor où le centre hospitalier a pris la décision de "déprogrammer toutes les activités non urgentes en médecine et en chirurgie qui sont susceptibles d’être reportées pour une période de 15 jours".

Il s'agit "d’alléger la pression qui pèse sur l’hôpital et notamment sur les équipes soignantes", écrit l'hôpital dans un communiqué.

Taux d'incidence toujours élevé

Le taux d’incidence du Covid dans les Côtes d’Armor - l’un des plus élevés de France - "a naturellement un impact sur le nombre de patients hospitalisés". A la date du 6 avril, 54 patients atteints du Covid étaient hospitalisés à Saint-Brieuc dont une trentaine dans deux unités dédiées. L’établissement doit également faire face chaque semaine à une centaine d’arrêts de travail pour cause de Covid, en plus de l’absentéisme classique (maladie, maternité).

Avec le soutien de l’Agence régionale de santé, l’établissement "mobilise tous les leviers pour venir en appui des équipes soignantes". Des étudiants infirmiers ont notamment été appelés pour faire des remplacements sur des postes d’aides-soignants et d'agents de service hospitalier.