Covid : l'incidence ralentit légèrement en Normandie, les hospitalisations continuent d'augmenter

Alors que le pic de l'épidémie a été atteint la semaine dernière au niveau national, l'incidence régionale marque un ralentissement en Normandie. Selon le bulletin chiffré publié par l'Agence régionale de santé ce mardi soir, au 1er février, la région affiche un taux d’incidence de 3.241,1 cas pour 100 000 habitants, soit une baisse de moins 1,1 % en une semaine.

Mais si la tendance est globalement à la baisse au niveau régional, la situation n'est pas uniforme selon les endroits. Le taux d'incidence baisse en effet dans trois départements normands : moins 7,4% dans l'Eure (3.119,7), moins 5,3% en Seine-Maritime (3.291,5) et moins 3,5% dans l'Orne (2.740,7). Il augmente en revanche de 12% dans la Manche (3.366,6) et dans le Calvados, plus 4,9% (3.367,2)

"Dans ce contexte, la vaccination et le respect des gestes barrières sont plus que jamais essentiels pour se protéger, protéger les autres et protéger notre système de santé dans son ensemble" rappelle l'ARS. Sachant que ce mercredi 2 février marque l'assouplissement de certaines restrictions, comme la fin de l'obligation de porter le masque en extérieur et la disparition des jauges dans les lieux fermés.

Malgré la baisse du taux d'incidence, le nombre de séjours hospitaliers de patients positifs au Covid-19 continue d’augmenter. Au 31 janvier, 1.709 personnes atteintes du Covid-19 sont hospitalisées en Normandie, contre 1.403 la semaine dernière, dont 142 en réanimation (131 lors du dernier point de situation).