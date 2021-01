Le Coronavirus traqué dans les égouts à Nice indique une forte hausse de l'épidémie

Le virus circule "à nouveau fortement" sur la Métropole de Nice Côte d'Azur (NCA) selon les dernières analyses des eaux usées.

Depuis deux mois et demi, les services de la Métropole de Nice ont lancé en partenariat avec les Marins Pompiers de Marseille des prélèvements sur les égouts de 17 communes : Nice et les 16 communes avoisinantes raccordées au même réseau.

Les prélèvements sont effectués sur les selles sur onze collecteurs qui rassemblent une population de 490 000 habitants. "Cela permet d'établir avec précision la hausse de la concentration du virus" et "d'évaluer en temps réel le nombre de personnes contaminées et dans quels quartiers."

Une circulation inquiétante

Selon le directeur opérationnel de la nouvelle Agence Sanitaire de la Métropole, Romain GITTENET :"on traque clairement le virus dans les selles, ce qui permet de pouvoir évaluer immédiatement la situation. On a un indicateur bien avant les résultats des dépistages." C'est devenu le premier indicateur pris en compte par les autorités. Il arrive en amont, plusieurs jours avant les résultats des dépistages PCR ,et cela permet "de réagir très vite et de lancer une campagne de tests et d'information sur la population et mener des contrôles dans les zones infectées."

Les résultats sont très fluctuants, on observe une présence du Coronavirus qui change très vite d'une zone à l'autre. Parfois le virus flambe dans un quartier puis quatre jours après il est ailleurs… Mais depuis dix jours il est clairement établi que tous les quartiers ont connu une forte hausse de la présence du virus." La Métropole réalise ainsi des prélèvements tous les mardis et les jeudis.

Sur le schéma ci-dessous par exemple : on constate que la zone du Port de Nice qui s'étend jusqu'à Eze-village, a obtenu un taux qui frôle les 4%, c'est-à-dire que le 12 janvier 4% de la population de ce secteur Est de Nice était contaminée. Le niveau 4 étant l'indicateur le plus élevé.

En France le réseau Obépine récolte les données des eaux usées des villes qui effectuent ce type de prélèvements. Les résultats des prélèvements des eaux usées de la Métropole de Nice sont publiés sur le site de l'Agence de Sécurité de la Métropole Nice Côte d'Azur https://assegr\.nicecotedazur\.org

concentration eaux usées COVID 12 janvier 2021 / Métropole Nice Cote d'Azur - Agence Sanitaire Métropole NCA