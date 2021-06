Covid : la barre des 100 000 injections franchie au centre de vaccination de Nîmes

La barre des 100 000 injections est franchie au centre de vaccination contre le covid-19 à Nîmes. Le centre, initialement installé aux Costières, a déménagé il y a quelques semaines au Parc Expo. Il a ainsi permis d'accélérer la campagne de vaccination, en doublant ses capacités, avec succès. "On ne pensait pas aller aussi vite, reconnaît David Costa sur FB Gard Lozère. Le coordonnateur du centre de vaccination de Nîmes précise : on a finalement reçu pas mal de doses de vaccins. Avoir pu déménager au Parc Expo, ça a été une très bonne nouvelle : on bénéficie grâce à la mairie et la CCI de locaux exceptionnels. Ils nous permettent de "faire" 20 000 vaccinations par semaine, au moins pendant tout juin et tout juillet".

