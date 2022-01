Covid : la circulation du virus toujours très intense en Normandie

La circulation du virus atteint des niveaux jamais cru possible en Normandie. L'ARS est la première sidérée par le taux d'incidence atteint dans la région. Il a plus que doublé en une semaine pour atteindre aujourd'hui les 1745 cas pour 100 000 habitants.

En une semaine, le nombre de nouveaux cas a plus que doublé en Normandie. L'ARS pensait ne jamais voir cela : le taux d'incidence est aujourd'hui de 1745 cas pour 100 000 habitants. Un cas sur cinq est positif.

50 000 tests sont chaque jour réalisés

Les dépistages aussi explosent. En moyenne, chaque jour ce sont 50 000 tests qui sont réalisés, avec même un pic à 80 000 tests réalisés le lundi 3 janvier, après le nouvel an. Cette ruée sur les tests fait aujourd'hui saturer les 2200 structures, laboratoires et pharmacies assurant ces dépistages.

Pour les soulager, l'ARS va donc lancer dès la semaine prochaine desopérations "d'aller vers" . Il s'agit d'opérations de dépistages mobiles détaille Thomas Deroche, le directeur général de l'ARS qui annonce l'organisation de tests antigéniques dès la semaine prochaine dans plusieurs villes de la région : Le Havre, L'Aigle, Val-de-Reuil, Cherbourg, St-Lô, Caen ou Blainville-sur-Orne. Vingt-cinq dates sont déjà programmées.

Les services hospitaliers sous pression

Sur les 917 personnes hospitalisées pour le covid, 115 sont en réanimation. Chaque jour, trois à quatre patients sont pris en charge dans ce service de soins intensifs où les lits commencent à manquer. Tous malades confondus, le taux d'occupation y frôle les 90 %, il est même aujourd'hui dépassé dans la Manche, l'Orne et l'Eure indique l'ARS. Pour les soulager, les CHU de Caen et de Rouen accueillent quelques uns de leurs patients.

Mais dans les 2 centres universitaires de la région, la situation devient aussi compliquée. Il y a les hospitalisations dues au covid et celles également imputables au virus de l'hiver, la grippe ou la bronchiolite par exemple pour les enfants. Conséquence, les services de médecine générale saturent : "20 a 30 % des opérations non urgentes sont désormais déprogrammées à Caen et dans les établissements de l'agglomération rouennaise" précise Thomas Deroche.

La Normandie, première région pour la vaccination des 5-11 ans

La Normandie se distingue ! Notre région est la première en terme d'injections réalisées sur les plus jeunes, les 5 -11 ans. Depuis le 22 décembre, près de 6000 enfants ont reçu une dose dans l'un des vingt centres normands habilités à les vacciner.