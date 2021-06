Covid : la crainte des spécialistes, c'est de voir arriver un variant qui ruine les efforts de la vaccination

France Bleu Mayenne : Est- ce que le couvre- feu à 23 heures est encore utile pour lutter contre l'épidémie? C'est de plus en plus décrié?

Pierre Blaise : "pour le moment, on a franchi un pas puisqu'on est descendu en dessous de la zone d'alerte des 50 cas pour 100.000 habitants. En Mayenne, on a franchi ce cap ce week-end. Plus longtemps on respecte les gestes barrières, plus on aura des chances d'éviter qu'une quatrième vague ne survienne à cause du variant indien."

FBM : pourtant, il y a de plus en plus de Français qui sont vaccinés?

PB : "oui mais pas assez. Il faudrait atteindre 80%, probablement 90% de la population vaccinée. Et on en est encore loin."

FBM : mais dans 15 jours, c'est la dernière phase du déconfinement?

PB : "oui mais ça ne veut pas dire que la vaccination est terminée. Au contraire, il reste encore toute une partie de la population qu'il faut pouvoir encore vacciner. Il faudra attendre la fin août pour pouvoir commencer à avoir des taux qui permettent d'agir sur la transmission du virus."

FBM : à partir d'aujourd'hui, les mineurs, c'est-à-dire les 12-17 ans, peuvent se faire vacciner, il s'agit d'arriver à l'immunité collective?

PB : "comme je le disais, il faut atteindre des taux de vaccination de 80 à 90% de la population. On sait bien que le vaccin n'est pas obligatoire, qu'il y a un certain nombre de gens qui ne voudront pas se faire vacciner ou qui ne peuvent pas pour de bonnes ou de mauvaises raisons. De toute façon, il faut élargir le nombre de personnes à vacciner si on veut pouvoir atteindre des taux élevés surtout que le variant anglais est 60% plus contagieux que le virus d'origine et que le variant indien est lui 60%, plus contagieux que le variant anglais. Pour mémoire, on a pu faire disparaître la variole avec un taux de vaccination à 80%. On arrive à contrôler la rougeole, mais pas pour autant à l'éliminer, alors que 98% de la population est vaccinée.

FBM : les vaccins sont efficaces contre les variants?

PB :" avec le Pfizer, on doit passer de 93% d'efficacité à 87. Cela reste relativement faible et par conséquent, le vaccin reste véritablement efficace. Mais bien entendu, la crainte majeure, c'est de voir émerger un variants qui échappe à l'immunité et qui pourrait même ruiner tous les efforts de vaccination parce qu'il faudra alors recommencer avec un vaccin nouveau."