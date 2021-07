Covid : la liste des 45 communes de Charente-Maritime où le masque est à nouveau obligatoire

Le masque est à nouveau obligatoire dans certaines communes de Charente-Maritime depuis ce mardi 20 juillet. Décision du préfet après la très forte augmentation des cas de Covid dans le département. En une semaine, le taux d'incidence est passé de 14 à 145 cas pour 100.000 habitants en moyenne. Si on regarde par catégorie d'âges, on arrive même à un taux d'incidence record chez les 20-30 ans de 545.. la Charente Maritime est devenue brutalement le département le plus touché de toute la Nouvelle Aquitaine.

La liste des communes concernées

Le masque est donc obligatoire dans 45 communes

Ars-en-Ré

Bourgneuf

Châtelaillon-Plage

Clavette

Dolus-d’Oléron

Esnandes

Fouras

La-Brée-les-Bains

La Couarde-sur-Mer

La Flotte

La Jarne

La Jarrie

La Rochelle

Le Bois-Plage-en-Ré

Le Château-d'Oléron

Le Grand-Village-Plage

Les Mathes

Les Portes-en-Ré

Loix

Marennes-Hiers-Brouage

Nieul-sur-Mer

Pont-l’Abbé-d’Arnoult

Port-des-Barques

Puilboreau

Rivedoux-Plage

Rochefort

Royan

Saint-Christophe

Saint-Clément-des-Baleines

Saint-Denis-d'Oléron

Saint-Georges de Didonne

Saint-Georges-d'Oléron

Saint-Jean-d'Angély

Saint-Martin-de-Ré

Saint-Pierre-d'Oléron

Saint-Rogatien

Saint-Savinien

Saint-Trojan-les-Bains

Sainte-Marie-de-Ré

Saintes

Salles-sur-Mer

Thairé

Vaux-sur-Mer

Vérines

Yves

Le masque n'est pas obligatoire dans les forêts, jardins, sur les plages.

Pour les autres communes

Le masque n'est pas obligatoire dans les autres communes, sauf :

- sur les marchés alimentaires et non-alimentaires, les brocantes et vide-greniers, les foires et fêtes foraines, les ventes au déballage ;

- lors de tout rassemblement public générant un regroupement important de population : manifestations sur la voie publique déclarées, festival, spectacle de rue, feux d'artifice, concerts en plein-air, événements sportifs de plein-air, évènements publics (inaugurations, cérémonies...) ;

- dans les files d'attente ;

- aux abords des gares, aéroport, ports, abris bus (rayon de 50 m) ;

- dans les transports publics ;

- aux abords des hôpitaux, des établissements médico-sociaux et des centres de vaccination (rayon de 50 m) ;

- aux abords des centres commerciaux aux heures de forte affluence (rayon de 50 m) ;

- aux abords des lieux de culte au moment des offices (rayon de 50 m) ;

- aux abords des accueils collectifs de mineurs (rayon de 50 m) ;

- dans les périmètres complémentaires définis dans les annexes de l’arrêté, pour les communes d’Angoulins, Breuil-Magné, Croix-Chapeau, Dompierre-sur-Mer, Echillais, Ile-d’Aix, La Tremblade, Le Gua, Meschers-Sur-Gironde, Saint-Augustin, Saujon, Talmont-sur-Gironde.