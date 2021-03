Covid : la Manche veut passer de 1000 à 3000 personnes vaccinées par jour fin mars

En déplacement ce samedi dans la Creuse, le Premier ministre Jean Castex a promis que le gouvernement va "mettre le paquet sur la vaccination" car les semaines prochaines s'annoncent "très sensibles" sur le front du covid. Une montée en puissance des injections qui se caractérise également dans la Manche. "L'objectif est de passer d'environ un millier d'injections par jour dans le département en ce moment, à 2.000 d'ici une quinzaine de jours, et _3.000 à la fin mars-début avril_", explique le préfet de la Manche, Gérard Gavory, en visite au centre de vaccination de Saint-Lô.

Deux centres éphémères pour le week-end

Au 4 mars, 50.030 doses vaccinales ont été inoculées dans la Manche, dont 31.974 premières injections. 28.106 personnes âgées de plus de 75 ans ont été vaccinées, soit 29% du public cible. Le week-end des 6 et 7 mars, les principaux centres de vacccination du département (Cherbourg, Valognes, Saint-Lô, Carentan, Coutances, Avranches et Granville) sont ouverts. "Hier, en une heure et demie, 84 rendez-vous étaient pris", résume Laure Salles, directrice adjointe de l'hopital de Saint-Lô. Des équipes du service départemental d'incendie et de secours (Sdis) renforcent le centre de Coutances ce samedi et celui de Saint-Lô ce dimanche. A la demande des maires, deux centres éphémères sont ouverts pour le week-end : à Pont-Hébert ce samedi et Brécey ce dimanche. "Par exemple, le maire de Pont-Hébert m'a appelé hier (vendredi) midi en me disant qu'il a une équipe médicale, un lieu et des personnes identifiées. Tout s'est monté en trois heures. Le soir, tous les rendez-vous étaient bouclés", résume Gérard Gavory.

Politique du "aller vers"

En deux jours, 1.400 personnes doivent être vaccinées dans le département. Dès mercredi, le centre de vaccination de Saint-Lô va être transféré de l'hôpital Mémorial à la salle Salvador-Allende. Le but étant de passer de 150-180 injections par jour à 350 voire 400. A Cherbourg-en-Cotentin, un deuxième centre de vaccination est à l'étude pour viser les 1.800 personnes vaccinées en une semaine. Les centres de Coutances et Carentan vont ouvrir tous les jours.

Les vaccins, on a la certitude de les avoir. C'est la raison pour laquelle on doit multiplier les lieux et les possibilités de vaccination, et viser les personnes les plus fragiles pour les protéger - Gérard Gavory, préfet de la Manche

Parallèlement, une opération va être menées auprès des Manchois. "C'est le "aller vers" à partir des pôles et des maisons de santé, aller au plus près des plus de 75 ans et des personnes de 50 à 74 ans ayant des facteurs de comorbidité : on demande aux maires, en liaison avec les médecins, d'identifier les personnes qui ont du mal à avoir un rendez-vous, qui ont des problèmes de mobilité ou avec internet", explique le préfet de la Manche. Deux opérations de ce type se font déjà dans le sud-Manche chaque semaine depuis les résidence autonomie. Depuis une quinzaine de jours, les communes d'Agon-Coutainville, Blainville-sur-Mer et Gouville-sur-Mer proposent également ce service. Dès le 15 mars, il doit être étendu à :

La Hague

Les Pieux

Portbail

Saint-Sauveur-Le-Vicomte

Réville

Villedieu-Les-Poêles

Saint-James

Mortain

Par ailleurs, un décret rend possible la vaccination dans les pharmacies dès la semaine du 15 mars en priorité aux personnes de plus de 75 ans, et celles de plus de 50 ans souffrant de comorbidité.