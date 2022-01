Covid : la menace de la pénurie d'autotests dans l'Indre

Le nombre de tests de dépistage au covid-19 pourrait atteindre de nouveaux records dans l'Indre. Depuis les fêtes de fin d'année, et l'annonce des nouveaux protocoles sanitaires, ils se multiplient partout : dans les pharmacies, les laboratoires, chez les différents professionnels de santé. Au point même que certains craignent une pénurie d'autotests.

Un rythme effréné

"C'est de la folie (...) on atteint de nouveaux records" commente Arnaud Daguet, pharmacien à Châteauroux, quand on le questionne sur le rythme actuel de vaccination. Il faut dire qu'avec le nouveau protocole sanitaire mis en place depuis la rentrée dans les établissements scolaires. Si un cas positif est détecté, tous les élèves de la classe doivent en effet désormais effectuer au total trois tests (un premier test PCR ou antigénique, puis ensuite la possibilité de réaliser deux autotests chez soi à un jour d'écart à chaque fois). A cela s'ajoute la gratuité désormais des autotests pour les cas contact présentant un schéma vaccinal complet. Autant de facteurs qui incitent au dépistage.

Dans sa pharmacie à Châteauroux, Anne Denis constate elle aussi une forte affluence ces derniers jours : "J'étais de garde hier, ca n'a pas arrêté. J'ai du faire peut-être 200 autotests, je ne sais même plus. Il y a beaucoup de cas contact, il est difficile d'avoir un rendez-vous pour un test antigénique ou un test PCR, donc en attendant les gens font un autotest" explique la gérante.

Bientôt une pénurie ?

Pour le moment les stocks d'autotests tiennent, mais cela pourrait changer ces prochaines semaines si le rythme reste aussi soutenu selon plusieurs pharmaciens. Olivier Tissier, co-président de leur syndicat dans l'Indre craint une possible pénurie "Je pense que ca va se tendre très très rapidement (...) dans la semaine ou la semaine suivante (...) J'ai cru comprendre que le Ministère de la Santé estime qu'il y a en moyenne 200 autotests délivrés par semaine par pharmacie, moi je peux constater depuis ce matin qu'on a beaucoup plus de demande que cette estimation" précise le représentant des pharmaciens.

Arnaud Daguet, lui, met en cause notamment les grandes surfaces, autorisées à vendre des autotests jusqu'au 31 janvier : "Ils vendent à prix réduit, et appauvrissent les stocks". Les grandes surfaces castelroussines qui pour certaines ne proposaient déjà plus ces autotests ces derniers jours.