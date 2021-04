Covid : la Moselle passe sous la barre symbolique des 200 cas positifs pour 100.000 habitants

Le taux d'incidence en Moselle repasse sous la barre des 200 cas positifs pour 100.000 habitants, une première depuis 3 mois. La circulation du virus est en recul et les services de réanimation ne sont plus saturés même si la baisse du nombre de patients hospitalisés est encore légère.

Sur le front de l'épidémie de coronavirus, la situation s'améliore en Moselle. Pour la 1er fois depuis 3 mois, depuis le 22 janvier, le taux d'incidence dans le département passe sous la barre symbolique des 200 cas positifs pour 100.000 habitants. "C'est grâce aux efforts de tous", se félicite le préfet de la Moselle. Et aussi grâce à l'effort de vaccination important dans le département. D'ailleurs la vaccination va s'accélérer avec une augmentation des doses distribuées en Moselle dans les deux prochains mois.

12 nouveaux centres permanents de vaccination

En conséquence, 12 nouveaux centres permanents de vaccination vont ouvrir très prochainement (dont Morhange, Faulquemont, Hombourg-Haut, Talange) : 6 premiers ouvriront lundi prochain 3 mai, les 6 autres le 10 mai. Ce qui portera à 32 le nombre de centres de vaccination en Moselle. Ils seront approvisionnés en Pfizer et Moderna, à destination des 60 ans et plus.

Taux d'occupation en réanimation en baisse, à 78%

Il y a aussi un léger mieux du côté des hospitalisations : les services de réanimation ne sont plus saturés, le taux d'occupation en réanimation est en baisse, à 78%, soit 109 patients accueillis dans les 140 lits dédiés à la réanimation en Moselle, alors qu'on est monté dans les pics à 137 patients en réanimation. "_Les services de réanimation en Moselle ont même commencé à accueillir des patients d'autres départements plus touchés que nous_, en Meuse et dans les Vosges", précise Lamia Himmer, la déléguée départementale de l'Agence régionale de santé. Pour autant, pas question encore de réduire le nombre de lits en réanimation. Mais la réflexion va être menée dans les prochaines semaines.

à lire aussi Coronavirus : la vaccination avec Astra Zeneca suscite encore un peu de méfiance à Metz