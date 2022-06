Covid : "La multiplication du virus va être flambante" en septembre selon le docteur Yannick Frézet

Le nombre de cas de Covid repart en forte hausse partout en France et notamment dans la Loire et en Haute-Loire à quelques jours des vacances d'été. Pour Yannick Frézet, vice-président de l'URPS Médecins Libéraux d'Auvergne Rhône-Alpes, il faut mettre plus de moyens sur le dépistage.

Les gestes barrières un peu oubliés et le Covid repart à la hausse. Le taux d'incidence a plus que doublé dans la Loire en un mois pour atteindre les 393 nouveaux cas sur une semaine pour 100 000 habitants. Un peu moins en Haute Loire, 365, mais la dynamique est la même.

"Ça faisait un mois qu'on n'avait plus de cas de Covid du tout dans nos cabinets et depuis une dizaine de jours, on est entre cinq et sept cas par jour, bien confirmés par des tests, raconte le docteur Yannick Frézet, médecin généraliste à Rive-de-Gier, avec une présentation qui est toujours un peu similaire à ce que nous avons connu dans l'hiver. Le nez très pris, un état grippal, de la température, beaucoup de courbatures, mais nouveau variant B.A.5 Omicron est un petit peu plus virulent. Les symptômes durent trois à quatre cinq jours et les gens ont un peu de mal à s'en remettre. Donc ça prend vraiment une dizaine de jours pour retrouver la forme."

Pour le vice-président de l'Union régionale des professionnels de santé Médecins Libéraux d'Auvergne Rhône-Alpes, les mesures de restrictions ont été levées trop rapidement. "Quand on y revient, au mois de mars, on s'est retrouvé avec une levée des masques, des gestes barrières, le dépistage, la vaccination obligatoire. Tout s'est arrêté à peu près mi mars. Que ce soit dans les écoles ou les collèges, les lycées, les enfants véhiculaient énormément de virus, dans les transports scolaires. Et c'est vrai que ça a énormément contribué petit à petit à faire remonter après cette prévalence qui aujourd'hui dans la Loire, est légèrement inférieure à 500 mais qui a triplé en huit jours."

Inquiétude pour la rentrée de septembre

Yannick Frézet souhaite la réouverture des centres de dépistage pour enrayer cette septième vague. "Il faut à nouveau favoriser la vaccination et puis il faut faire cette promotion des gestes barrières à nouveau, le lavage des mains, l'aération des maisons" sinon la rentrée de septembre s'annonce très compliquée. "La vraie problématique peut être à l'automne, avec le retour des classes, les transports en commun, le travail, toutes les activités collectives vont reprendre et de ce fait, la multiplication du virus va être, je pense, flambante."