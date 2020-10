Port du masque : la police multiplie les contrôles et les Guérétois sont bons élèves

Les Guérétois sont disciplinés ! Face à l'épidémie de Covid qui repart à la hausse, les forces de l'ordre multiplient les contrôles dans la rue, dans les commerces, dans les bars et les restaurants. La police en fait quasi-quotidiennement à Guéret pour veiller à ce que tout le monde porte bien le masque et respecte les gestes barrières. "On est à plus de 20.000 contrôles sur le territoire creusois depuis le début de tout ça", a indiqué Virginie Darpheuille, la préfète de la Creuse, invitée de France Bleu Creuse ce vendredi 23 octobre.

Ce vendredi, les policiers guérétois ont organisé une grande opération de contrôle dans la galerie commerciale de Leclerc et dans les magasins autour. Dans chaque enseigne, ils regardent si le port du masque est appliqué, s'il y a un fléchage au sol, si les distances sont respectées entre les clients. "Là, il y a un pot de gel hydroalcoolique à l'entrée, les gens gardent leurs distances, tout le monde a son masque. C'est un contrôle inopiné et c'est respecté, donc c'est très bien", se réjouit le capitaine de police.

Nous faisons parfois quelques rappels à l'ordre, notamment quand le masque a glissé sous le nez

C'est également l'occasion d'échanger avec les vendeurs et les gérants des magasins. "Dans l'immense majorité, les Guérétois portent le masque et les commerces respectent les mesures. Nous verbalisons vraiment très peu, nous faisons parfois quelques rappels à l'ordre, notamment quand le masque a glissé sous le nez, ou si une personne descend de son véhicule, se rend vers le magasin avec le masque à la main ou dans la poche", explique le commissaire Éric Gigou.

"Il y a parfois des oublis ponctuels, sans intention malveillante, et quand les commerçants leur font remarquer, ils le remettent", assure-t-il. Il alerte cependant sur les chiffres de l'épidémie qui repartent à la hausse, même dans notre département. Il faut continuer à rester vigilant, appelle le commissariat.