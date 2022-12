Covid : "La population la plus à risque [d'être hospitalisée] n'est pas suffisamment vaccinée" en Mayenne

La neuvième vague Covid prend de l'ampleur. Le taux d'incidence est de 445 cas pour 100 000 habitants en Mayenne selon les dernières données de Santé Publique France, +15 % sur une semaine. Le gouvernement demande à chacun d'être responsable en reportant le masque dans les transports ou à côté des plus fragiles.

Il ne faut pas hésiter non plus à se faire vacciner contre la grippe et le Covid explique Pierre Glaise, le directeur scientifique de l'Agence régionale de Santé des Pays de la Loire. "Tout le monde peut se faire vacciner. Il n'y a pas d'interdiction vaccinale, [elle] peut être faite partout où se font les vaccinations, dans les pharmacies et bien entendu chez votre médecin traitant."

La vigilance doit être de mise à quelques jours des fêtes. "On doit apprendre désormais à vivre avec le virus, on sait comment s'en protéger grâce au masque, grâce à la vaccination, au lavage des mains, à l'aération des pièces et à la prudence lorsqu'on est en contact avec des personnes âgées."