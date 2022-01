Covid-19 : la réanimation des hôpitaux proche de la saturation dans le Morbihan

Du nord au sud, rien à voir ! Alors que la Bretagne en est à plus de 1.093 cas de covid pour 100.000 habitants selon le chiffre de CovidTracker au 3 janvier, plus d'un millier dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, moins de 900 dans les Côtes d'Armor et le Finistère, la situation est très hétérogène dans les hôpitaux bretons.

Car un autre élément pris en compte dans cette épidémie de covid est la tension hospitalière. On remarquait il y a quelques jours que deux patients corses étaient transférés vers les hôpitaux de Morlaix et Brest (HIA). En cause, la tension hospitalière moindre dans le Finistère, à 24 % ce lundi 3 janvier.

95% de tension hospitalière dans le Morbihan

C'est beaucoup plus dans les Côtes d'Armor, à 50% et en Ille-et-Vilaine (57%), et ça devient inquiétant dans le Morbihan. CovidTracker affirme que la tension hospitalière est à 95%, si le chiffre est "supérieur à 100%, alors les patients Covid-19 occupent plus de lits de réanimation qu'il n'y en avait avant l'épidémie."

Le site CovidTracker, qui s'appuie sur les données de Santé publique France, recense 118 personnes hospitalisées au 3 janvier dans le département du Morbihan, 21 en réanimation, mais ne dénombre aucun décès quotidien depuis le 28 janvier. Les contaminations (1.096 pour 100.000 habitants) se font à part égale entre Omicron et Delta.