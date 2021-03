Covid : la région des Hauts-de-France reconfinée ?

Le porte-parole du gouvernement a annoncé ce mercredi à l'issue que des "mesures supplémentaires" seront annoncées jeudi pour les Hauts-de-France et l'Ile-de-France pour "une application dès ce week-end".

Les Nordistes vont-ils se retrouver confinés à partir de ce samedi? Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a en tous cas annoncé ce mercredi que des "mesures supplémentaires" seront annoncées jeudi à 18h pour "une application dès ce week-end" pour les Hauts-de-France et l'Ile-de-France. En revanche, aucune mesure supplémentaire ne sera annoncée pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Confinement le week-end ? confinement toute la semaine? On ne connaît pas la nature des mesures qui seront annoncées demain mais le tour de vis était presque attendu depuis quelques jours dans les Hauts-de-France, compte-tenu des mauvais chiffres du virus. Le taux d'incidence dans le Nord est désormais de 372 (sur la semaine du 7 au 13 mars), contre 322 une semaine auparavant. Un taux d'incidence en progression constante alors que celui du Pas-de-Calais, déjà confiné le week-end, est lui de 407.

Dans le Dunkerquois où un confinement le week-end est également en place, le taux d'incidence a baissé de plus de moitié depuis la mise en place des mesures, passant de plus de 1000 à 673 dans la Communauté Urbaine de Dunkerque (au 9 mars) et à 668 pour la Communauté de Commune des Hauts-de-Flandres.