Covid la région PACA va déclencher le "plan blanc"

Le plan blanc va permettre aux hôpitaux d'augmenter leur capacité en fonction des besoins. Cela veut dire concrètement une réorganisation des services. Il s'agit de gagner en efficacité en prévision des jours difficiles.

Actuellement une centaine de malades du covid est hospitalisée et le problème c'est qu'en été, il y a théoriquement moins de personnel pour faire tourner les services. Mais même à cette période avec les touristes, l'activité des hôpitaux azuréens reste importante. Alors Il faut impérativement du monde et justement le plan blanc va rendre possible la réquisition des personnels en vacances. En théorie ce plan garantit la continuité des soins dans des situations exceptionnelles, là clairement les autorités sanitaires anticipent pour essayer de ne pas arriver à cette situation.

Les Chiffres du Covid dans les Alpes-Maritimes

Dans les Alpes Maritimes l'Ars signale quarante hospitalisations en plus, en une semaine et vingt admissions en soins intensifs, ce ne pas rien. Dans notre département le taux d'incidence est de 714 pour 100 000 habitants, la semaine passée on était à 570 ça fait près de 25 % d'augmentations. c'est bien plus que la moyenne nationale là on est à 202 pour 100 000 habitants.

Par contre du côté des tests dans les Alpes maritimes sur 100 personnes qui se font tester 7.2% sont positives le pourcentage est à peu près le même que la semaine dernière mais comme on fait plus de tests mécaniquement, on a plus de positifs. Il n'y a pas de que plan blanc pour faire face à toutes hausses, l'ARS indique que la vaccination progresse et que 57% des habitants de notre département ont une couverture vaccinale complète avec 2 injections. Autre lueur d'espoir depuis quelques jours l'augmentation est moins forte et la courbe des contaminations semblent dessiner un plateau.