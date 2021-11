Covid : la situation épidémique se dégrade en Berry, le taux d'incidence en forte hausse

Comme dans le reste du pays, la situation épidémie se détériore dans l'Indre et dans le Cher. Le taux d'incidence a très fortement augmenté ces dernières semaines et le nombre d'hospitalisations est en hausse.

Quelles seront les nouvelles mesures de restrictions annoncées pour faire face à la cinquième vague ? Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'exprimera ce jeudi 25 novembre. Car le virus continue de gagner du terrain et sa progression devient inquiétante. Toute la carte de France est repassée en rouge. Le Berry n'est pas épargné.

Les indicateurs se sont dégradés vite. En trois semaines, le taux d'incidence a grimpé dans nos deux départements, ce qui a conduit le préfet du Cher de rendre le port du masque plus strict, suivi quelques jours plus tard par le préfet de l'Indre. Début novembre, le Cher venait de franchir le seuil d'alerte, avec 54 cas positifs pour 100.000 habitants. Aujourd'hui, c'est 183 pour 100.000.

Dans l'Indre, on est un peu en dessous, avec 127 cas pour 100.000, contre 42 cas pour 100.000 le 3 novembre). Mais la progression est tout de même inquiétante.

Huit personnes actuellement en réanimation

Avec le relâchement des gestes barrières, le virus gagne à nouveau du terrain. Les contaminations se multiplient. Et on le constate à l'hôpital. On est bien loin de la situation très tendue qu'on a connu il y a plusieurs mois, mais cinq malades sont en réanimation dans l'Indre. Ils sont trois dans le Cher.

Du côté de la vaccination, les injections continuent heureusement de progresser. D'après le dernier bilan de l'ARS, 400.483 Berrichons sont totalement vaccinés et 57.785 ont reçu leur dose de rappel.