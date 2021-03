Covid : la situation s'améliore en Moselle, notamment grâce à la vaccination

"La situation continue de s'améliorer lentement en Moselle." Ce sont les mots, prudents, du préfet, Laurent Touvet, lors du point presse hebdomadaire consacré à la situation de la pandémie de Covid dans le département. Il a en effet noté des signes encourageants, trois semaines après un pic des contaminations.

Un taux d'incidence en baisse

Notre taux d'incidence était lundi soir de253,9 cas (253,4 mardi) pour 100.000 habitants, bien en deçà des 317 que l'on a pu connaître fin février. Autres bonnes nouvelles : à Metz Métropole, ce taux d'incidence se situe désormais dans la moyenne départementale (256,4 mardi). Nous sommes donc proches du seuil d'alerte maximale, qui est à 250, même si le préfet prévient : "ça ne veut pas dire que toute mesure deviendrait inutile. L'effort n'est pas terminé, même si on est sur la bonne voie." Sur la bonne voie aussi chez les personnes âgées,le taux d'incidence est en très forte baisse (187 au niveau départemental pour les plus de 65 ans), signe que la vaccination commence à faire effet.

L'un des départements qui vaccine le plus

Côté vaccination justement, 91590 Mosellans qui ont reçu au moins une dose, soit 9% de la populationenviron : nous sommes l'un des départements français les plus en avance, avec 122.500 injections en tout. Rien que lors des opérations de grande ampleur du weekend dernier, plus de 10.000 personnes ont reçu une injection en Moselle. Cela dit, certains se sont montrés réticents à se faire vacciner avec Astra Zeneca. Lamia Himer, la déléguée de l'Agence régionale de santé, en profite pour rappeler que ce "n'est pas un sous-vaccin. Les dernières études montrent qu'il est aussi efficace que les autres, notamment sur les formes graves."

Une situation toujours tendue à l'hôpital

A l'hôpital, la situation reste toujours très tendue, notamment en réanimation, où l'on dénombre plus de 90 personnes soignées pour Covid. Quelques transferts de patients ont eu lieu vers l'Alsace. "L'objectif est de conserver systématiquement une dizaine de lits de libre sur le département", précise Marie-Odile Saillard, la directrice du CHR de Metz-Thionville, qui explique que la situation "est le reflet des contaminations d'il y a huit ou quinze jours." En ce qui concerne le total des hospitalisations, on reste sur le même plateau, "entre 500 et 550 patients", depuis plusieurs mois maintenant. La directrice du CHR indique par ailleurs qu'environ la moitié des soignants de son hôpital sont désormais vaccinés, soit plus qu'au niveau national.

Un taux de positivité très bas dans les centres de dépistage à la frontière allemande

L'autre sujet de préoccupation des autorités est la frontière avec l'Allemagne, et les restrictions qui y ont cours. Pour aider au dépistage des travailleurs transfrontaliers, en plus du centre franco-allemand de la Brême d'Or, quelque 2.000 tests ont été réalisés dans des centres gérés par les services de l'Etat français. Selon le préfet, "moins de 1% des dépistages réalisés dans ces centres se révèlent positifs."