Covid-19 : la situation s'améliore enfin dans les hôpitaux de Marseille

Les hôpitaux de Marseille annoncent une baisse du nombre de patients hospitalisés ou en réanimation pour Covid-19, ainsi qu'une diminution des passages aux urgences et des appels au Samu. Conséquence : les opérations retardées sont de nouveau programmées. "Une lueur d'espoir" selon l'AP-HM.

Et si le pire était derrière nous ? Alors qu'au niveau national, plusieurs médecins annoncent ce lundi que la vague Omicron serait en train de passer, les hôpitaux de Marseille confirment la tendance. "Après une phase aigüe, les équipes entrevoient une lueur d’espoir", détaille l'AP-HM, précisant même que "les équipes peuvent aujourd’hui partager leur optimisme.".

Le pic "semble avoir été atteint"

Tous les indicateurs permettant de mesurer la diffusion de la pandémie sont en baisse. Ce lundi 17 janvier, l'AP-HM détaille qu'il y a moins de patients hospitalisés pour Covid-19 que la semaine dernière ( 174 patients contre 184 le 12 janvier), mais aussi moins de patients en réanimation (62 contre 70 la semaine dernière).

De la même façon, le nombre de passages aux urgences pour Covid-19 est en baisse (70 contre 88), tout comme le nombre d'appels au Samu pour Covid (243 contre 290 le 1er janvier).

Pour cette cinquième vague, le pic du nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le département des Bouches-du-Rhône, dans la ville de Marseille et à l’AP-HM "semble avoir été atteint", détaille l'AP-HM.

Les blocs opératoires rouverts

Depuis le 7 décembre, date du déclenchement du niveau 2 du plan blanc par l’Agence régionale de santé, l’AP-HM a suspendu et reporté toute activité chirurgicale non urgente afin de mobiliser les professionnels des blocs opératoires auprès des patients en réanimation. Beaucoup d'opérations étaient ainsi déprogrammées. L'amélioration de la situation permet aux hôpitaux de Marseille de rouvrir les blocs et de reprendre une activité chirurgicale cette semaine "proche de 85% de son fonctionnement normal."

La cinquième vague n'est pas terminée pour autant

Cette amélioration de la situation s'explique par plusieurs facteurs, et tout d'abord la fin progressive de la "vague Delta" au profit du variant Omicron. Le variant Omicron est beaucoup plus contagieux mais provoque moins de cas sévères. Ainsi, le taux de positivité a connu une augmentation très rapide à compter du 25 décembre sous l’effet du variant mais depuis le 10 janvier, "ce taux commence à entamer une lente décroissance."

L'AP-HM précise aussi que la vaccination de plus en plus étendue et efficace (avec les rappels) a aussi permis de limiter les formes graves du Covid-19 conduisant en réanimation.

Malgré ces données rassurantes, les professionnels de l'AP-HM estiment que la cinquième vague n’est pas terminée. "Si le pic est probablement atteint, la décroissance sera lente, surtout en réanimation où les durées de séjour sont longues". Même si leur nombre diminue, de nouveaux patients arrivent chaque jour à l’hôpital, et certains en réanimation.

Une attention particulière sur la pédiatrie

Les équipes de l’AP-HM restent ainsi très attentives à la situation pédiatrique. La circulation intense du virus parmi les enfants a deux conséquences : il y a de plus en plus d'enfants atteints d'une maladie chronique qui contractent aussi le virus variant Omicron. De plus, comme d'avantage d'enfants sont contaminés, il y a logiquement davantage de formes sévères de la maladie qui se développent.

Ce lundi 17 janvier, 14 patients sont hospitalisés à la Timone Enfants pour ou avec Covid.