Covid -19 : la situation sanitaire reste préoccupante en Bourgogne-Franche-Comté

De gauche à droite, François Rebsamen le maire de Dijon et président de Dijon Métropole, Fabien Sudry le préfet de la Côte-d'Oret Pierre Pribile, le directeur général de l'ARS BFC.

Avec un taux d'incidence de 180 personnes contaminées pour 100 000 habitants, le taux d'incidence en Bourgogne-Franche-Comté reste ce vendredi 11 décembre, supérieur à la moyenne nationale. Lors du point presse hebdomadaire organisé en préfecture de Dijon, Pierre Pribille, le directeur de l'agence régionale de santé a mis en garde contre un éventuel relâchement des gestes barrières : "nous sommes sur un plateau, avec un nombre d'incidence qui ne baisse plus et ce plateau haut peut repartir vers la hausse, et accroitre la pression dans les hôpitaux de la région."

1700 personnes hospitalisées en Bourgogne-Franche-Comté

Au lendemain des annonces du gouvernement sur un assouplissement du confinement, les hôpitaux de la Région restent en tension. En témoigne les 240 personnes transférées vers des hôpitaux du Grand Est depuis le début de la deuxième vague. "Il s'agit de faire souffler les personnels soignants qui sont très sollicités et aussi pour les malades les plus graves qui nécessitent une intervention chirurgicale, de les transférer vers des structures adaptées," ajoute le directeur de l'ARS.

Au total en Bourgogne-Franche-Comté, ce sont 1700 personnes qui sont hospitalisées pour des formes de Covid-19 dont 194 se trouvent en réanimation. soit 65 % de sa capacité atteinte.

Pour le préfet de Région, Fabien Sudry, si la situation sanitaire s'améliore en Bourgogne-Franche-Comté, elle reste préoccupante au regard des chiffres fournis par l'agence régionale de santé.

Par ailleurs, une seule école reste fermée en Côte-d'Or ce vendredi 11 décembre pour des cas de Covid-19. Il s'agit de l'école élémentaire les Portefeuilles à Fontaine-les-Dijon. Le nombre d'élèves contaminés dans l'Académie de Dijon est de 166, en baisse sur les sept derniers jours.