Covid : la situation se dégrade, le préfet de Meurthe-et-Moselle lance un appel

Le nouvel appel à la vigilance du préfet de Meurthe-et-Moselle Arnaud Cochet alors que la situation sanitaire se dégrade jour après jour. L'épidémie de Covid 19 progresse. Le taux d'incidence était ce vendredi de 141,8 cas pour 100.000 habitants en Meurthe-et-Moselle, de plus en plus proche du seuil d'alerte renforcée de 150 cas. En application des mesures d'état d'urgence sanitaire, les salles des fêtes ne peuvent plus recevoir d'événements familiaux et festifs. Dans les restaurants à partir de lundi, un carnet de traçage avec identités et coordonnées des clients, ainsi que des tables égales ou inférieurs à 6 convives seront obligatoires.

Plus seulement en ville

La circulation du virus a brusquement accéléré ces derniers jours. Il n'y a quasiment plus d'écart entre le taux d'incidence dans le Grand Nancy et celui du reste de la Meurthe-et-Moselle, preuve que le virus circule partout. Il ne concerne plus seulement les jeunes confirme également Arnaud Cochet :

"Ce ne sont plus seulement les 20-29 ans qui sont majoritairement concernés. Ca diffuse sur les 30-40 et le taux d'incidence sur les plus de 65 ans commence à devenir problématique."

Le nombre de cas progresse dans certains Ehpad et de nouveaux foyers apparaissent au sein du milieu universitaire selon les données des services de l'Etat.

"Le Covid, on en meurt"

Le nombre de cas augmente de jour en jour : 250 par jour en Meurthe-et-Moselle en cette fin de semaine, 750 à 800 cas contacts à appeler chaque jour pour l'assurance maladie. Le nombre de malades hospitalisés progresse même si nous ne sommes pas en situation de saturation. Il faut respecter les gestes barrières martèle le docteur Eliane Piquet, déléguée territoriale de l'agence régionale de santé en Meurthe-et-Moselle. Il y a selon elle encore trop d'imprudences :

"On a vu cette semaine deux réunions à 20 personnes avec 100% des participants testés positifs. Une dans le milieu familial, l'autre dans le milieu étudiant. Les gens se disent que ce n'est pas grave mais le Covid, on en meurt. On a peu de décès mais si ça continue, on va en avoir. En réanimation aujourd'hui, il y avait 11 patients et les âges allaient de 43 à 83 ans. Ce ne sont pas que les personnes les plus âgées. Le risque est là."

Avec une crainte du côté de l'ARS, les vacances scolaires des étudiants dans une semaine. Des tests antigéniques vont d'ailleurs être pratiqués à partir du 19 octobre à l'université de Lorraine pour identifier les cas positifs avant le retour des étudiants chez leurs parents.