Covid-19: la Somme passe au dessus du seuil d'alerte

Avec 50,4 cas de covid 19 pour 100.000 habitants, la Somme est passé ce mardi juste au dessus du seuil d'alerte. Le nombre de malades augmente, notamment à la faveur de la période hivernale. La Somme reste tout de même relativement épargnée par la cinquième vague de l'épidémie, alors que l'Oise affiche un taux d'incidence de 67 cas pour 100.000 habitants.

Dans le département, environ 70 personnes sont en réanimation, essentiellement des patients non vaccinés ou immunodéprimés. Tout cela c'est grâce à la vaccination : "On récolte les fruits d'une campagne vaccinale efficace" résume un responsable de centre, qui note que chaque jour quasiment tous les rendez-vous sont pour une troisième dose de rappel. Car sur la vaccination, la Somme est bonne élève : 89% de la population de plus de 12 ans a reçu ses deux doses selon Santé publique France. C'est un point et demi au-dessus du taux national.

Mais le taux d'incidence va certainement augmenter dans les semaines à venir, parce que l'application des gestes barrières se relâche et tout simplement à cause de l'arrivée de l'hiver. Mais il devrait y avoir peu de cas graves qui nécessitent une hospitalisation, grâce à la vaccination. C'est en tout cas ce qu'espère un médecin du CHU d'Amiens qui se dit optimiste et souhaite que la hause des cas cet hiver incite les réfractaires au vaccin à sauter le pas