Covid : la vente d'autotests en grande surface réclamée par un député de l'Indre

Trouver un autotest relève de l'exploit en ce moment. En pleine période de fêtes, de nombreux Berrichons se testent eux-mêmes avant de rendre visite à leurs proches. Certaines pharmacies sont en rupture de stock. Une situation qui fait réagir le député LREM de l'Indre. Dans un courrier adressé au ministre de la Santé, François Jolivet demande l'autorisation de la vente des autotests dans les grandes surfaces et dans les commerces de proximité. "En plus de décharger les pharmacies, l’ouverture de la vente à d’autres acteurs permettrait de faire baisser les prix et donc de permettre aux publics précaires de pouvoir se procurer des autotests plus facilement", écrit le député dans son courrier.

"Force est de constater que les Français se sont approprié cet outil mais que la puissance publique n’a pas su anticiper la forte demande", ajoute François Jolivet, faisait référence aux "files d’attente qui s'allongent devant les pharmacies".