Covid : La ville de Périgueux va faire une nouvelle distribution de masques gratuits

A la veille de la rentrée scolaire, la maire de Périgueux, Delphine Labails, annonce que la ville va faire une nouvelle distribution de masques gratuits aux habitants. Elle l'a confirmé ce lundi matin lors d'une visite des travaux dans les écoles. En mai dernier, la municipalité avait commandé 30 000 masques en tissu pour les habitants. Plusieurs milliers avaient été distribués gratuitement en mairie.

Pour l'instant, la maire n'a pas donné la date de la distribution, ni les conditions d'obtention et le nombre de masques qui seront mis à disposition des habitants de Périgueux. Il faut, dit-on à la mairie, faire le compte des masques qui n'ont pas été distribués au mois de mai. Une annonce qui intervient alors que le masque devient obligatoire dans de plus en plus de lieux publics et notamment dans les centre-ville comme à Périgueux. A partir du 1er septembre, les masques seront également obligatoires en entreprise.