Covid : le bilan s'alourdit à l'EPHAD de La Roche Chalais en Dordogne où 13 pensionnaires sont décédés

L'EPHAD " la Porte d'Aquitaine" à La Roche-Chalais en Dordogne compte désormais trois décès de plus des suites du Coronavirus. Selon Sud Ouest, trois pensionnaires supplémentaires sont décédés ces trois derniers jours : deux le jour de Noël et un hier lundi. Au total ce sont désormais 13 résidents qui sont morts à cause de la pandémie.

Depuis la fin novembre, malgré le protocole sanitaire et un test de dépistage massif, le virus connait une progression fulgurante. Selon la direction, la situation ne serait pas encore stabilisée, dans ce qui apparaît désormais comme un cluster .Le 22 décembre dernier on comptait 35 personnes infectées dans cette maison de retraite, dont plusieurs soignants.