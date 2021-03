Covid : le centre Prouvé de Nancy, premier "vaccinodrome" de Meurthe-et-Moselle ?

Les premiers "vaccinodromes" ouvriront en France dans les prochains jours selon le gouvernement. Pour certains, ce sera avant la fin du mois de mars et pour les autres en avril. Le but, en ouvrir deux par département pour pouvoir accélérer la campagne de vaccination, avec le soutien de l'armée ou des pompiers. En Meurthe-et-Moselle, les premiers échanges ont commencé.

Mathieu Klein plaide pour le centre Prouvé

L'ouverture d'un premier vaccinodrome est prévue pour l'instant courant avril. Un lieu rendu indispensable pour écouler un nombre de doses de vaccin qui va très nettement augmenter le mois prochain. La principale question reste celle du lieu. A l'heure actuelle, dans le centre de congrès Prouvé de Nancy ou à la salle Gentilly, 1 000 vaccinations peuvent être effectuées chaque jour. Pour aller au delà, il faudra peut-être imaginer d'autres sites ou agrandir ceux qui existent. Mathieu Klein, le président du Grand Nancy propose d’ailleurs de redimensionner le centre Prouvé pour pouvoir y accueillir 1 000 à 2 000 personnes chaque jour.

Qui pour le gérer ?

Des mégacentres qui doivent respecter trois critères : un site suffisamment grand, à proximité de la population et des axes de transports et qui soit modulable, adaptable aux besoins. On peut aussi imaginer par exemple le parc des expositions ou le Zenith. Une fois le lieu décidé, il faudra encore savoir qui gère le centre : les pompiers, les médecins libéraux, le CHRU de Nancy ? Il faudra répartir les moyens pour maintenir ouverts les autres centres du département pour une vaccination de proximité.