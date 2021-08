COVID : Le CHU de Nancy accueille 2 patients transférés d'Occitanie

Dès l'atterrissage de l'avion, les soignants s'empressent d'effectuer le transfert vers les ambulances stationnées sur le tarmac. Les gestes sont précis et efficaces.

Depuis plusieurs semaines, la situation en Occitanie est tendue sur le plan sanitaire. Le nombre de cas est en forte augmentation et c'est l'une des régions où il a fallu déclencher le plan blanc pour les hôpitaux. Sur les 13 départements, l'ARS compte 285 personnes en réanimation ou soins critiques (chiffre au 17 août). Afin de garder des capacités d'accueil pour tous les malades et pas seulement ceux touchés par la COVID, il faut donc transférer des patients vers d'autres régions.

2 patients arrivés ce mercredi par avion

Ce mercredi ce sont 2 patients de Perpignan, un couple de septuagénaires, qui ont été transférés pour aller vers le service de réanimation de l'hôpital Central. Pendant tout le trajet ces malades étaient sous sédation afin qu'ils aient le moins de désagréments possibles. Des patients sous surveillance constante, non seulement par les différents appareils auxquels ils sont reliés mais aussi par la présence de plusieurs soignants à bord.

Une coordination constante entre SAMU des différentes région est en place pour prévoir ces transferts et les organiser. L'opération était planifiée depuis une quinzaine de jours en fonction des capacités de chaque hôpital et surtout la capacité d'accueil de la structure recevante. A Nancy, après avoir envoyé des patients vers d'autres régions lors du 1er confinement, c'était l'heure de rendre la pareille avec 2 places disponibles en réanimation.

La planification de ces transferts se fait au vu de plusieurs paramètres comme les taux d'occupation dans chaque hôpital, mais aussi en fonction de la situation des patients. Ces 2 septuagénaires arrivés ce mercredi par exemple ont de la famille dans le nord Franche-Comté, qui pourra ainsi vite venir à leur chevet, c'était également un des paramètres pris en compte pour ce transfert.

Equipe rôdée, manoeuvre rapide

Même s'ils ne sont pas de la même région, les soignants se coordonnent très vite grâce à un protocole bien rôdé. © Radio France - Johan Gand

Ces transferts de patients, les équipes soignantes commencent à y être rodées. Ainsi ce mercredi, l'avion se pose sur l'aéroport de Nancy-Essey peu avant 14H et moins de 30 minutes plus tard après avoir sorti les patients de l'avion et les avoir installé, avec tout l'appareillage, dans l'ambulance, ils sont en route vers l'hôpital Central.

Depuis le début de la pandémie, c'est la 2è fois que le CHU accueille des patients d'autres régions. Y en aura-t-il d'autres? Pour l'instant "c'est au jour le jour" explique Pascale Peiffert, directrice adjointe du département stratégie et innovation au CHRU, "il faut voir l'évolution dans chaque département, chaque région, on voit que cela évolue constamment et il faut surtout que l'on puisse accueillir les patients dans les meilleures conditions".