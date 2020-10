Reconfinement : "Le gouvernement a fait preuve d'amateurisme" explique Hervé Morin sur France Bleu Normandie

Au lendemain de l'annonce du reconfinement par Emmanuel Macron, Hervé Morin, était l'invité de France Bleu Normandie ce jeudi matin. Le président de la Région Normandie a dénoncé " un certain amateurisme" du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire.

"Emmanuel Macron n'avait pas d'autres choix que de reconfiner les français mais la question est de savoir pourquoi on en est arrivés là..." Hervé Morin, le président centriste de la Région Normandie n'a pas été tendre ce matin avec l'exécutif sur France Bleu Normandie.

"Il faut mettre les pieds dans le plat ! Tout ça est le résultat d'un certain amateurisme " explique Hervé Morin

Le Président de la Région Normandie se demande, par exemple, pourquoi il fallait 8 jours pour obtenir les résultats d'un test-Covid. Il a rencontré Jean Castex en début de semaine et lui a demandé "où sont les 12 000 lits de réanimation promis au printemps dernier. Il n'y en a que 6500 à ce jour (...)

" Quand on est en guerre il faut se mettre en situation de guerre" estime l'ancien ministre de la défense

Ce qui , selon lui n'a pas été le cas. Et le résultat ce sera "beaucoup de carrières humaines brisées". Hervé Morin, qui a organisé une réunion de crise hier soir avec ses collaborateurs, indique que la Région va continuer à aider les entreprises. Conjointement avec les intercommunalités. Concernant les lycées, qui resteront ouverts et dont la Région a la charge, une réflexion est en cours pour savoir comment on peut augmenter les distanciations dans les cantines dont les plages horaires pourraient être étendues au maximum "mais dans un contexte contraint". "Nos plans de transport vont être adaptés" indique également Hervé Morin

"La France va vivre une triple peine" dénonce Hervé Morin

D'abord avec un nombre important de décès. Ensuite avec la crise économique consécutive à cette crise sanitaire et puis "il faudra des années pour s'en remettre" déplore le président de la Région normande avec , selon lui, 70 à 80 milliards de déficit cette année. "Ce que nous vivons là est un cauchemar !" a conclu Hervé Morin, invité de France Bleu Normandie ce jeudi matin.