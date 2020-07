Covid : le maire de Tours prêt à rendre le masque obligatoire si nécessaire

Olivier Véran, le ministre de la santé, a déclaré mercredi qu'il recommande de porter le masque même à l'extérieur quand il y a beaucoup de monde rassemblés dans des lieux très fréquentés. Des villes comme Saint Malo, la Rochelle, Biarritz, Bayonne et plus proche de nous en région Centre-Val de Loire, Orléans, ont emboîté le pas au ministre en rendant le masque obligatoire dans certaines rues ou certains marchés où il y a foule. Pour autant, à Tours, le maire Emmanuel Denis ne voit pas l'utilité de prendre un arrêté municipal de ce type pour l'instant. Il a confié à France Bleu Touraine qu'il était cependant très vigilant sur les gestes barrière et qu'il a des échanges réguliers avec la Préfète sur la situation sanitaire à Tours.

Si cette décision est à prendre, on n'hésitera pas

C'est une question qu'on peut se poser, on l'a fait notamment hier mercredi avec la préfecture puisqu'on suit ensemble les choses de très près. Aujourd'hui, il n'y pas encore de nécessité d'imposer le masque dans des endroits publics très fréquentés mais on est très vigilant à l'évolution du virus et si cette décision est à prendre on n'hésitera pas à la prendre -Emmanuel Denis, maire de Tours

Le maire ajoute qu'on est à Tours dans une période de vacances ce qui veut dire moins de monde dans les rues.

La culture des gestes barrière est indispensable

On a rappelé les consignes sur les marchés en particulier et on donne l'exemple le plus possible sur le port du masque. Il faut garder cette culture des gestes barrière et de la distanciation, c'est indispensable!

Pour Emmanuel Denis, l'heure est donc au rappel des bonnes pratiques mais pas encore à l'obligation de porter le masque dans la ville. Son interview, ci-dessous, en intégralité :