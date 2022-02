Covid : le pic de la 5ème vague est passé en Moselle, mais pas d'euphorie pour autant

Le pic de la 5ème vague de Covid est passé en Moselle : notre taux d'incidence reste élevé, 3.100 nouveaux cas pour 100.000 habitants, mais il est en constante baisse depuis le 28 janvier dernier, où on a culminé à 3.750. A l'hôpital, la situation reste sous contrôle : les autorités constatent avoir atteint un plateau haut d'hospitalisation (entre 460 et 470 lits de médecine occupés depuis une semaine, dont une quarantaine en soins critiques). La tendance nationale, avec plus de 33.000 hospitalisations de patients Covid ce mardi, proche du record de novembre 2020, ne se vérifie donc pas dans notre département.

90 % des Mosellans de 12 ans et plus vaccinés

Côté vaccination, la Moselle a franchi le cap des deux millions d'injections au total depuis un an. Plus de 90 % des plus de 12 ans, soit 810.000 Mosellans, ont reçu deux doses. 580.000 ont fait leur dose de rappel. L'écart entre les deux peut s'expliquer par le nombre élevé de contaminations depuis décembre, ce qui exempte ces personnes de la dose de rappel.

La vaccination des enfants de 5 à 12 ans, elle, reste faible : moins de 5% des enfants éligibles de Moselle ont entamé leur vaccination, soit environ 4.800 enfants, à l'image de la tendance nationale. Là encore, ce faible taux de vaccination s'explique par "les nombreuses contaminations en milieu scolaire" ces dernières semaines, "ce qui repousse leur vaccination. Mais un certain désengouement aussi", explique Lamia Himer. La déléguée en Moselle de l'Agence régionale de santé réaffirme pourtant "l'intérêt individuel, pas seulement collectif" de vacciner les plus jeunes, pour lesquels "les formes graves sont rares mais lourdes". Un PIMS (syndrome inflammatoire multi-systémique) peut survenir parfois "plusieurs semaines après la contamination, et dont certains enfants mettent des mois à guérir, parfois en gardant des séquelles".

Au centre de vaccination de Serémange-Erzange par exemple, où a eu lieu ce point d'étape sanitaire des autorités, on a déjà procédé à 45 injections pédiatriques. Tous les créneaux dédiés, le mercredi, sont complets ces prochaines semaines.

Evolution du pass vaccinal ce mardi

La prochaine échéance majeure sera mardi prochain, le 15 février, avec la fin de validité du pass vaccinal pour les personnes dont la 2ème dose remonte à plus de quatre mois : ce délai était de sept mois jusqu'à présent. Laurent Touvet, le préfet de la Moselle, invite donc les personnes qui seraient concernées par cet impératif à se faire vacciner au plus vite, dans l'un des 25 centres de vaccination mosellans encore ouverts, afin de "pouvoir se protéger, protéger les autres, et continuer à profiter des cinémas, restaurants et autres sorties". Ce week-end justement, 17 centres seront ouverts pour maintenir l'effort, donc 5 ce dimanche : Metz Saint-Symphorien, CPTS Metz Legouest, Boulay, Bouzonville et Courcelles-Chaussy.

L'autre échéance interviendra mercredi prochain, le 16 février, avec une nouvelle levée des restrictions sanitaires : réouverture des discothèques, retour des consommations dans les transports, les stades et les cinémas, retour des concerts debout et des consommations debout dans les bars et restaurants.

Quid des carnavals ?

La question se pose, pour les derniers carnavals de Moselle qui n'ont pas encore été annulés par leurs organisateurs... Laurent Touvet, le préfet de la Moselle, est tout à fait ouvert à les maintenir, "à condition que les mesures sanitaires pour protéger la population aient été prévues".

A ce jour, les éditions 2022 des carnavals de Saint-Avold, Bambiderstroff, Sarreguemines, Carling, Bitche, Creutzwald et Schoeneck sont annulés. Mais sont encore au programme le carnaval des enfants de Cocheren (27 février), la cavalcade de Hombourg-Haut le 6 mars, et la parade d'Hagondange le 3 avril 2022.